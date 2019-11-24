تعرف على أكثر الأندية شعبية على مواقع التواصل الاجتماعي .. أين حل ريال مدريد ويوقنتوس وبرشلونة؟

يعتبر ريال مدريد من أكثر الأندية شعبية في عالم مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يحظى النادي الملكي بملايين الأنصار والمشجعين في مختلف أنحاء العالم.

واحتل “الميرنغي” قائمة الأندية الأكثر شهرة، على مواقع التواصل الاجتماعي عالمياً.

ولدى الريال 228 مليون متابع على شبكات التواصل الاجتماعي، وهو الأول على مستوى الدوري الإسباني.

في حين جاء برشلونة ثانياً بـ 220 مليون متابع، على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وضمت القائمة أيضاً مانشستر يونايتد ويوفنتوس وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.

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وقال مسؤول الرعاية العالمية في الريال ديفيد هوبكينسون إن: “هذا النجاح الهائل في عالم “السوشيال ميديا” يعود بصورة كبيرة إلى النجاحات الرياضية التي حققها النادي الإسباني على مدار الأعوام الأخيرة داخل الملعب.

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