تطور جديد في حالة نيمار .. هل سيشارك أمام ريال مدريد؟

رياضة
تطور جديد في حالة نيمار .. هل سيشارك أمام ريال مدريد؟

 

كشف برنامج “الشيرنغيتو”، أن نجم باريس سان جيرمان نيمار دا سليفا، قد يغيب عن مباراة ريال مدريد، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن البرازيلي، اختبر قدمه اليمنى في مران سان جيرمان قبل لقاء ريال مدريد.

وقال : “شعر ببعض الآلام أثناء تحريك قدمه، رغم أنه عائد من إصابة عضلية حرمته من المشاركة في المباريات  الدولية”.

فيما قال مدرب سان جيرمان توماس توخيل “أعتقد أن اللاعب جاهز للمشاركة، لكن علينا الانتظار للمران الأخير”.

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يشار إلى أن سان جيرمان صعد لثمن نهائي دوري الأبطال، ولكن الفوز أو التعادل يضمن له الحفاظ على الصدارة.

مراسلون – رياضة

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