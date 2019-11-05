تطبيق يهدد ملايين هواتف الاندرويد ويجعل بياناتها عرضة لجهات مشبوهة

نصح خبراء في أمن المعلومات والإنترنت بحذف تطبيق Ai.type من الهواتف الذكية المزودة بأنظمة أندرويد .

وذكر الخبراء أن تطبيق لوحة المفاتيح Ai.type الذي طورته Ai.type Ltd يشكل تهديدا خطيرا على ملايين الهواتف الذكية ذات نظام الاندرويد ويجب حذف فوراً.

ولفت الخبراء في شركة Upstream إلى أنه بمجرد تحميل هذا التطبيق في الهاتف، سيبدأ بتقديم طلبات مشبوهة لشراء خدمات رقمية معينة دون أن يعلم صاحب الجهاز بالأمر.

كما نوّه الخبراء Upstream إلى أن تطبيق Ai.type يقدم ملايين الإعلانات غير المرئية و النقرات المزيفة عليها وعلى روابطها في هواتف المستخدمين ، كما قد يتسبب التطبيق بوصول جهات مشبوهة إلى بيانات هواتف المستخدمين، واستغلال هذه البيانات لأهداف ربحية.

ورغم أن غوغل أكدت أنها حذفت التطبيق من متجرها Google Play منذ حزيران الماضي إلا أن البيانات تظهر أن حوالي 40 مليون مستخدم قاموا بتحميله .