تصميمم مميز ومختلف لهاتف آيفون لم يطرح في الأسواق من قبل (صورة)

تستعد شركة هاتف آيفون لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في التصميمات المستقبلية لجهازها ومن المتوقع اعتماد تصميم يحاكي تجربة ثلاثية الأبعاد .

وذكرت صحيفة ” ديلي ميل ” أن شركة آبل قدمت براءة اختراع لتصميم مميز لهاتف آيفون وهو عبارة عن شاشة ملتفة حول الجهاز .

حيث حصلت شركة آبل خلال عام 2013 على براءة اختراع لشاشة بزاوية 360 درجة ، تمتد على جميع جوانب الهاتف.

ووصفت براءة الاختراع هذا التصميم وتحدثت عن كيفية ابتكار حلقة مستمرة من الزجاج حول الجزء الأمامي والخلفي للهاتف ، موضحة بالتفصيل أن الهيكل الشفاف يشكل حلقة مستمرة حول محيط الجهاز الإلكتروني .

وسيتيح هذا التصميم الجديد لمستخدمي الهاتف بلعب الألعاب أو مشاهدة مقاطع الفيديو على كلا جانبي الجهاز ، وعرض الصور في حلقة مستمرة في تصميم يشبه تجربة ثلاثية الأبعاد.

وتضمن تطبيق آبل لاستمرار براءة الاختراع الخاصة بها معلومات جديدة، ما يشير إلى أنها ربما كانت تعمل على التصميم.

ويظهر على جانبي الشاشة تقريبا 5 رموز فيما تلمح شركة آبل إلى إمكانية إزالة جميع عناصر التحكم الخارجية والزر الأساسي

يذكر أن شركة سامسونغ تمتلك براءة اختراع مماثلة للشاشة الزجاجية الملتفة وأصدرت منها عدة هواتف منها . s7 edg

وسبق وقدمت شركة آبل حوالي 13 براءة اختراع تتعلق بتصميم الهاتف، و كان آخرها في 26 أكتوبر عام 2019، ومع ذلك لم تطرح الشركة التكنولوجيا الجديدة في الأسواق بعد .