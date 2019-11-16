بماذا طالب مدرب منتخب سوريا فجر إبراهيم لاعبيه قبل مباراة الفلبين.. وماذا عن وضع عمر خريبين؟

واصل منتخب سوريا لكرة القدم تحضيراته لمباراته المرتقبة مع الفلبين، لحساب المجموعة الأولى من التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأوضح مدير المنتخب السوري اياد مندو أن مباراة الصين ضاعفت مسؤولية الجميع للتمسك بالصدارة، والمحافظة على الصورة الطيبة التي ظهر بها المنتخب.

أما مدرب المنتخب فجر إبراهيم، طالب اللاعبين بطي صفحة المباريات الأربع السابقة، والتفكير فقط بلقاء الفليبين.

وقال إبراهيم: “مباراة الفليبين هي بمثابة حجز مكان لائق لكم في آسيا 2023 شرط التعامل الجاد والواقعي مع المباراة”.

وتابع “لقاء الفلبين ونقاطه الكاملة أهم من لقاء الصين قيمة وتأثيراً”.

وبالنسبة للحالة الطبية للاعبين، أوضح المعالج الفيزيائي لـ منتخب سوريا رفيق المصري أن الجميع بصحة جيدة.

وأشار المصري إلى عدم وجود إصابات بحصيلة لقاء الصين، وتتم متابعة تطور الحالة الفنية للاعب عمر خريبين بشكل يومي.

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وتجري مباراة سوريا والفلبين يوم الثلاثاء 19 تشرين الثاني / نوفمبر، ضمن التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

مراسلون – رياضة