بسبب رائحة جوارب ... شركة طيران تعيد طائرة حديثة إلى مصنعها

كشفت شركة طيران في كاليدونيا الجديدة، عن نيتها إعادة طائرة إيرباص جديدة إلى مصنع المجموعة في مدينة تولوز الفرنسية، بسبب روائح كريهة داخلها تشبه رائحة “الجوارب المبللة”.

وأفاد المدير العام للشركة بأن رائحة “الجوارب المبللة” داخل الطائرة أثارت انزعاج أفراد الطاقم، مرات عدة، خلال مرحلتي الإقلاع والهبوط.

كما أشار مدير الشركة إلى أن بعض الفحوصات ربطت هذه الرائحة الكريهة بتسرب للزيت في الطائرة .

ودخلت طائرة “إيرباص ايه 330 نيو” الخدمة في 24 تشرين الأول الماضي، في إطار تجديد كامل أسطول الشركة وتلقت أول طائرة من هذا الطراز في آب الماضي.

يشار إلى أن الطائرة توقفت عن الطيران منذ أسبوعين، وستعاد إلى مصنعها في تولوز بعدما فشل فنيون متخصصون في الصيانة في إيجاد حل دائم لهذه المشكلة.

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