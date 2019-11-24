بالفيديو… هذا ما فعله ” لص غبي ” أثناء سرقته بنك

انتشر عبر شبكات الانترنت مقطع فيديو طريف لـ” لص غبي ” خلال سرقته لأحد البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية.

حيث رصدك كاميرات المراقبة في البنك لقطات طريفة لـ لص كان ينفذ عملية سرقة داخل البنك تحت تهديد السلاح في منطقة شريفبورت في لويزيانا الأمريكية.

وظهر في تسجيلات الكاميرات لص يحمل سلاح ويرتدي قناعاً وقفازات ، ثم ظهر في الكاميرات الخارجية هو يتعثر ويقع على الأرض 3 مرات أثناء فراره من المكان.

و بمشاهدة المقاطع التي سجلتها الكاميرات وصفه السكان بـ”الغبي والأخرق”.

فيما لايزال اللص طليقاً و تكثف الشرطة جهودها للقبض عليه و معاقبته.

NOT SO SMOOTH CRIMINAL: A bank robber in Louisiana bites it three times while escaping from the scene of the crime. pic.twitter.com/j6fHV8kzk5 — WCTV Eyewitness News (@WCTV) November 21, 2019

اقرأ المزيد: بالفيديو … طائرة ركاب تشتعل بعد إقلاعها في أحد مطارات أمريكا