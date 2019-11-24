بالفيديو: هدف عابر للقارات من حارس مرمى في شباك خصمه

لم يخلو الدوري المكسيكي لكرة القدم من الإثارة هذا الموسم، وكان بطل هذه الجولة حارس مرمى بإحرازه هدف بطريقة عالمية.

وشهدت مباراة غوادالاخارا وضيفه فيراكروز في الدوري المكسيكي، تمكن الحارس خوسيه رودريغيز من تسجيل هدفٍ جميل.

واستغل حارس مرمى غوادالاخارا، ابتعاد حارس فيراكروز عن مرماه ليرسل كرة قوية من حدود منطقة جزاءه.

ووصلت كرة الحارس إلى شباك منافسه فيراكروز، في الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي لزمن المباراة.

وبهذا الهدف منح خوسيه رودريغيز فريقه غوادالاخارا الهدف الثالث، في الوقت القاتل من اللقاء.

وانتهت المباراة بنتيجة 3/1 لصالح غوادالاخارا، ليرفع رصيده إلى 25 نقطة، في المركز العاشر.

شاهد أيضاً: هدف ورد السلامة يقود منتخب سوريا للفوز على الفلبين

في المقابل بقي فيراكروز في ذيل ترتيب الدوري المكسيكي، برصيد ثماني نقاط..

مراسلون – رياضة