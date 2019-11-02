بالفيديو : مقتل لاعبة بكرة القدم بسبب الهاتف المحمول

في واقعة صادمة توفيت لاعبة منتخب جامايكا لكرة القدم تارانيا كلارك، إثر طعنها عدة طعنات بعد شجار على هاتف محمول في العاصمة كينغستون.

لاعبة – جامايكا

وبعد طعنها نقلت كلارك إلى المستشفى، لكنها توفيت إثر الطعنات القوية التي تعرضت لها، ما أثار استياء عائلتها.

وعقب هذه الحادثة تحركت الشرطة في جامايكا، القبض على الشخص المتهم بقتل اللاعبة كلارك.

وقال رئيس الاتحاد الجامايكي لكرة القدم، مايكل ريكيتس،: “نشعر بحزن شديد، وعلى الاتحاد تقديم مساندة كاملة لوالدة اللاعبة ولأصدقائها المقربين”.

وتابع “أناشد لاعبينا الصغار بإيجاد طرق أخرى لحل الصراعات”.

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يذكر أن كلارك لعبت 3 مباريات مع جامايكا وسجلت هدفين، أما على صعيد الأندية لعبت مع فريق ووترهاوس.

مراسلون – رياضة