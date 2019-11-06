بالفيديو: لاعب يضرب دجاجة حتى الموت لدخولها الملعب

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه لاعب يقتل دجاجة بعد دخولها إلى ملعب المباراة، في إحدى دوريات الهواة في كرواتيا.

وغضب اللاعب من دخول الدجاجة إلى الملعب، مما دفعه إلى ضربها وطردها بطريقة عنيفة ما سبب موتها.

وركل اللاعب أكثر من مرة الدجاجة، ثم حملها وروماها بعيدا خارج الملعب.

ورد حكم المباراة على هذا الفعل، بطرد اللاعب عبر إعطائه بطاقة حمراء على الفور.

لكن اللاعب اعتذر فيما بعد عما فعله، إلا أنه برر فعلته بأنه لم يكن يقصد القتل، وأكد أن الغرض كان طرد الدجاجة من أرض الملعب، وما حدث كان عن طريق الخطأ.

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وكفر اللاعب عن فعلته بإرسال دجاجة أخرى، مع رسالة اعتذار لصاحب الدجاج.

مراسلون – رياضة