بالفيديو: لاعب يخطف هاتف مشجع ويرميه على الأرض .. شاهد الحادثة

آثار لاعب نادي الشباب السعودي عبد الملك الخيبري ، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتمار بعد انتشار فيديو له وهو يجادل أحد المشجعين.

وحصلت الواقعة بعد مباراة الشباب والتعاون، السبت، في الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وعقب المباراة حضر بعض المشجعين، وقام أحدهم بتصوير الخيبري الذي خطف هاتف المشجع، ورماه أرضا غضباً وأكمل طريقه.

وانتهت المباراة بخسارة الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري.

وقال الخيبري في لقاء تلفزيوني: “عند وصولنا إلى الفندق، جاء بعض الجماهير للتصوير معي أنا وزملائي اللاعبين”.

وأضاف “حضر مشجع لا يمثل إلا نفسه، إذ كان يصور ويتلفظ علي بألفاظ ليس التلفزيون مكان ذكرها”.

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وختم الخبيري حديثه بالقول: “صحيح أن ردة فعلي ليست مناسبة للرأي العام، لذا أنا أعتذر، لكن تصرفي كان ردة فعل لشيء سيئ تعرضت له”.

مراسلون – رياضة