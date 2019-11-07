بالفيديو : كرة غريبة في مباراة توتنهام لا تريد دخول الشباك .. شاهد ماذا حصل في النهاية

شهدت مباراة توتنهام وسرفينا زفيزدا الصربي، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، كرة غريبة.

وقاد هاري كين هجمة مرتدة ووصل إلى شباك سرفينا، حيث سدد كرةً قوية ارتطمت بالقائم الأيسر لحارس النادي الصربي.

وعادت الكرة إلى الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، الذي عاود تسديدها بقوة، إلا أن مدافع سرفينا تصدى لها.

لترتد إلى هاري كين الذي سدد الكرة مجدداً بقدمه اليسرى، لكن القائم الأيسر وقف لها بالمرصاد.

وفي نهاية الهجمة سدد جيوفاني لو سيلسو كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، لتدخل المقص الأيسر للحارس.

ليحرز اللاعب الأرجنتيني هدف التقدم، لفريقه توتنهام في نهاية المطاف بالدقيقة 34.

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وتمكن توتنهام من حسم المباراة برباعية نظيفة، رافعاً رصيده إلى 7 نقاط في وصافة المجموعة الثانية، خلف بايرن ميونخ.

مراسلون – رياضة