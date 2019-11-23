بالفيديو … طائرة ركاب تشتعل بعد إقلاعها في أحد مطارات أمريكا

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ طائرة ركاب أثناء اشتعال أحد محركاتها خلال الطيران.

ويظهر الفيديو طائرة ركاب في ولاية كاليفورنيا تعود إلى المطار الذي غادرت منه في لوس أنجلوس بسبب اشتعال أحد المحركات.

و وقع هذا الحادث يوم الخميس الماضي على متن طائرة بوينغ 777 تابعة لشركة الخطوط الجوية الفلبينية.

حيث لاحظ الطيارون ، بعد وقت قصير من الإقلاع ، مشاكل مع أحد المحركات وقرروا القيام بهبوط اضطراري.

ولم تحلق الطائرة لأكثر من 15 دقيقة ، فيما لم يصب أحد من الركاب أو الطاقم بأذى.

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