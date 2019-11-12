بالفيديو ... حادثة طعن مروعة خلال عرض مسرحي في السعودية

أقدم شخص مجهول يوم أمس الاثنين على اقتحام عرض مسرحي في السعودية وطعن رجلين وامرأة من الممثلين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصورا لعرض مسرحي خلال موسم الرياض في السعودية عندما تسلل أحد الأشخاص واقتحم العرض واعتدى على الممثلين.

وذكرت السلطات السعودية بأن الحادثة جرت خلال تقديمهم عرضاً حيًّا لإحدى الفعاليات المقامة على مسرح حديقة الملك عبد الله بن عبدالعزيز بحي الملز وسط العاصمة الرياض .

فيما باشرت الأجهزة الأمنية بالبحث عن المجرم وتم القبض عليه وتبين أنه مقيم يمني الجنسية يبلغ من العمر 33 عاماً وتم ضبط سكين بحوزته.

وتم تقديم الرعاية الصحية الكاملة للمصابين وحالتهم مستقرة.

عملية طعن ضد أعضاء فرقة استعراضية بـ«موسم الرياض» واعتقال المهاجمhttps://t.co/LpFncu4WTE pic.twitter.com/EuG4qsMW7k — الوطن الإلكترونية (@WatanNews) November 11, 2019

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