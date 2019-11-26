بالفيديو … تحدي بين “فورد” و سيارة “تسلا” الجديدة والنتيجة صادمة

أعلنت شركة سيارات “فورد” عن تحدي مع شركة “تسلا” بعد أن نشر مديرها فيديو لسيارته الجديدة “سايبرترك” وهي تفوز على سيارة فورد F-150.

حيث ردّ رئيس شركة “فورد” سني مادرا على فيديو التحدي بتغريدة عبر حسابه على “تويتر” قائلاً: “أرسل إلينا “سايبرترك” ونحن سنقوم بالتحدي بدلاً عنك”.

فيما أفاد رجل الأعمال الأمريكي ومدير شركة “تسلا” إيلون ماسك ، بأن السيارة الكهربائية الجديدة تحتاج إلى بعض التحسينات.

وكان صاحب شركة “تسلا” قد تعرض الأسبوع الماضي لموقف محرج أثناء عرض سيارة “سايبرترك” المدرعة، التي تكسر زجاجها خلال العرض الأول لها.

ويبدأ سعر المركبة الجديدة من 40 ألف دولار، ويمكنها أن تتسع لـ 6 أشخاص، كما يمكن أن تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة.

الجدير بالذكر أنه من المقرر أن يبدأ إنتاج “سايبرتراك”، ذات الهيكل المصنوع من الفولاذ خلال العامين المقبلين، لكن العرض الفاشل قد يغير من موعد انتاجها.

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