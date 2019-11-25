بالفيديو: بعد تتويج الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا رقصة جنونية من غوميز

نال الهلال السعودي لقب دوري أبطال آسيا، بتغلبه على مضيفه أوراوا ريد دايموندز الياباني بنتيجة (2-0)، في إياب نهائي البطولة.

وعقب المباراة نشر رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، مقطع فيديو يظهر الفرنسي بافيتيمبي غوميز، يرقص احتفالاً باللقب.

وكان غوميز يرقص على أغنية “هلالنا قمة”، والأغنية من تأليف تركي آل الشيخ وغناء رابح صقر.

ونشر آل الشيخ الفيديو عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر”، معلقاً “غوميز على أنغام أغنيتي”.

وكان الهلال حسم لقاء الذهاب على “جامعة الملك سعود” بالعاصمة الرياض، بهدف نظيف سجّله البيروفي آندري كاريو.

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وسبق للهلال أن حصد اللقب مرتين بنظامها القديم، في حين أن هذه البطولة الأولى بنظام المسابقة الجديد.

مراسلون – رياضة

جوميز على انغام اغنيتي👍🔥🙏🏻❤️ pic.twitter.com/Ea0uCxErdV — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 24, 2019