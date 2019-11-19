بالفيديو... الولايات المتحدة تطلق دراجات نارية طائرة

أفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية بأن الولايات المتحدة تعمل على إنشاء النموذج الأولي لـ دراجات نارية طائرة.

حيث جمعت الولايات المتحدة حوالي 2 مليون دولار لإنشاء نموذج أولي من دراجات طائرة حديثة.

ووفقا للمطورين، فإن الدراجات الجديدة ستطير على ارتفاع يصل إلى 4.5 متر وتصل سرعتها إلى 640 كم في الساعة، بينما مدة الطيران من 10 إلى 22 دقيقة.

كما تنوي الشركة المصنعة لـ” الدراجات ” تطوير نموذج خفيف وسيتم طرحه للبيع، تصل سرعة هذه الدراجة إلى 96 كم في الساعة فقط.

وذكرت الشركة المصنعة بأن مقتني هذه الدراجات لن يحتاج الشخص إلى رخصة طيران لقيادتها، فقط يتعين عليه الخضوع لبرنامج تدريبي خاص.

و تتمتع الدراجة الطائرة الهبوط والإقلاع العموديين، وتعمل على الكيروسين أو الديزل

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