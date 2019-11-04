بالفيديو … العثور على ثعبان نادر مختفي منذ أكثر من مئة عام

تم العثور على ثعبان أعمى مخطط غير مألوف ولم تتم مشاهدته منذ أكثر من 172 عام.

وأفادت صحيفة “ستراتس تايم” السنغافورية، بأن أستاذ بجامعة سنغافورة عثر على ثعبان أعمى مخطط لم تتم مشاهدته في البلاد منذ أكثر من 172 عاما، داخل محمية “بوكيت تيما” الطبيعية.

و انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه ثعبان يبلغ طوله أكثر من 50 سنتيمترا وهو شبيه للديدان تم العثور عليه تحت الأرض.

فيما أكد أحد المسؤولين بالمحمية بأنه من غير المتوقع العثور عليه في سنغافورة لأنه من الأنواع غير المألوفة حتى في ماليزيا، ما زلنا لا نعرف العدد الحالي له أو كيفية تواجده في البلاد.

ويميل هذا الثعبان للاختباء في الجحور داخل التربة الإستوائية الناعمة بحثا عن فرائسه من اللافقاريات، ويقضي حياته تحت الأرض.

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