بالفيديو : أسد يفاجئ الجمهور في الأرجنتين ويدخل ملعب .. شاهد ماذا فعل

خلال حفل افتتاح ملعب جديد لـ “إستوديانتس لا بلاتا”، فوجئ مشجعو النادي الأرجنتيني بأسد عملاق من النار.

وكان الأسد الناري عبارة عن عرض بتقنية المؤثرات البصرية، حيث قفز على أرضية الملعب.

وجاء افتتاح الملعب بعد 11 عاماً، وسمي باسم رئيس النادي السابق “خورخي لويس هيرشي “، في مقاطعة بوينس أيرس الأرجنتينية.

وخلال الفيديو المتداول على الانترنيت، تنقل الأسد على سطح الملعب، ثم قفز إلى الأرض والبقع النيرانية تندلع على العشب حيث حطت أقدام الأسد.

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ويعد هذا ملعب “خورخي ” هو أول استاد في العالم، يحصل على شهادة التميز في التصميم، من أجل زيادة الكفاءة للحد من استهلاك الطاقة والمياه بنسبة 20 بالمائة.

مراسلون – رياضة

#TodosParaUNO ¡POCAS VECES VISTO ALGO ASÍ! Un León de fuego apareció en la fiesta de Estudiantes y caminó por arriba del nuevo estadio. La fiesta del Pincha tiene todos los condimentos. ¡Dejó a todos sin palabras! pic.twitter.com/C1ttoYwnqJ — SportsCenter (@SC_ESPN) November 10, 2019