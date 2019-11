بالصور والفيديو .. نجاة بحارة سوريين وغرق 14 ألف خروف في حادث بالبحر الأسود

نجا عدة بحارة سوريين ولبنانيين من حادثة انقلاب سفينة شحن في البحر الأسود أمس بعد أن تمكن خفر السواحل من مساعدتهم .

وذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية ان السفينة انقلبت قبالة سواحل رومانيا وتم إنقاذ الطاقم المكون من 20 سوريا، ولبناني واحد.

كما تحمل السفينة المذكورة أكثر من 14 ألف رأس غنم حيث تم إنقاذ 32 منهم كانوا يسبحون في البحر من قبل خدمة الطوارئ لإنقاذ الحيوانات في كونستانتسا.

A large cargo ship carrying more than 14,000 sheep has overturned off the coast of Romania, with rescuers scrambling to save the animals.

An operation involving police, firefighters and the Romanian coast guard was launched to save the sheep. pic.twitter.com/jYV25IVEQj

— Nomaly (@OnlyNomaly) November 25, 2019