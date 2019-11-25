بالصور والفيديو .. نجاة بحارة سوريين وغرق 14 ألف خروف في حادث بالبحر الأسود

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بالصور والفيديو .. نجاة بحارة سوريين وغرق 14 ألف خروف في حادثة بالبحر الأسود

نجا عدة بحارة سوريين ولبنانيين من حادثة انقلاب سفينة شحن في البحر الأسود أمس بعد أن تمكن خفر السواحل من مساعدتهم .

وذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية ان السفينة انقلبت قبالة سواحل رومانيا وتم إنقاذ الطاقم المكون من 20 سوريا، ولبناني واحد.

كما تحمل السفينة المذكورة أكثر من 14 ألف رأس غنم حيث تم إنقاذ 32 منهم كانوا يسبحون في البحر من قبل خدمة الطوارئ لإنقاذ الحيوانات في كونستانتسا.

وتستمر عمليات الإنقاذ لتصحيح وضع السفينة التي ترفع علم بالاو، في محاولة لسحبها إلى ميناء ميديا الروماني.

ولم تتبين بعد أسباب انقلاب السفينة، وقالت السلطات إنه سيتم إجراء تحقيق عندما تنتهي عملية إنقاذ الخراف وإنقاذ السفينة.

الجدير بالذكر ، أن ميناء ميديا الروماني يستخدم لتصدير الثروة الحيوانية ، إذ تستورد الدول الخليجية كمية كبيرة من المواشي الرومانية.

 

شاهد بالفيديو : انقلاب سفينة تضم بحارة سوريين ولبنانيين في البحر الأسود

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