باريس سان جيرمان يعثر على بديل نيمار العائد إلى برشلونة

في ظل محاولات نجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا، الرحيل عن النادي الباريسي، والعودة إلى برشلونة، يسعى المدرب توخيل للعثور على بديل.

وكشفت صحيفة “الديلي ميل”، عن استهداف سان جيرمان يستهدف ضم نجم بوروسيا دورتموند غادون سانشو.

ويأتي هذا التحرك تحسباً، لرحيل نيمار عن حديقة الأمراء، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة إلى اسبانيا.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن “النادي الفرنسي يستعد لمرحلة ما بعد نيمار، خاصة وأن اللاعب البرازيلي كان يرغب بشدة في العودة لبرشلونة”.

ولا يعارض بوروسيا دورتموند رحيل نجمه سانشو، لكنه يشترط الحصول على 100 مليون جنيه إسترليني.

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ونوهت الصحيفة أن سان جيرمان يريد البقاء ضمن أندية نخبة كرة القدم الأوروبية، ولذلك يرغب بضم سانشو.

مراسلون – رياضة