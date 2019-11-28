امرأة تدخل تاريخ كرة القدم في تركيا

نجحت سيدة الأعمال التركية برنا غوزباشي، بدخول تاريخ بلادها كأول امرأة في تركيا ترأس فريقا لكرة قدم في الدوري الممتاز.

وجرى انتخاب برنا غوزباشي، لمنصب رئيس نادي قيصري سبور، المحترف في الدوري التركي الممتاز.

وحلّت غوزباشي في هذا المنصب، عقب استقالة الرئيس السابق حمدي إلكومان، على خلفية سلسلة من النتائج السلبية تعرض لها قيصري سبور.

ولم ينجح النادي بالفوز سوى في مباراة واحدة، مقابل تعرضه إلى 10 هزائم هذا الموسم، ما سبب غضب الجماهير ودفع رئيس النادي للاستقالة.

وتمتلك غوزباشي شركة خاصة منذ عام 2001، فهي سيدة أعمال معروفة في مدينة قيصري.

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وسبق لـ سيدة الأعمال التركية برنا غوزباشي، أن تقلدت منصب مستشارة وعضو في مجلس إدارة نادي قيصري سبور.

مراسلون – رياضة