اليوم يحمل مفاجآت لهذه الأبراج ... ماذا يخبئ لك الفلك ؟

يحمل شهر تشرين الثاني مفاجآت لعدد من الأبراج على كافة الأصعدة ، ولا يزال القمر يتنقل في برج الجدي لغاية منتصف النهار لينتقل بعدها الى برج الدلو ما يعني أن أجواء أكثر من رائعة على كافة الأصعدة سترافق كل من مواليد الجوزاء الميزان والدلو.

وهذه توقعات الأبراج لليوم الاثنين 4 تشرين الثاني:

برج الحمل:

القمر اليوم بمنزلك الثاني عشر وعليك اليوم أن تتحكم في حساسيتك وأن تعمل في سرية وكتمان، عاطفيا : عليك بأن تكتم مشاعرك وتراقب الأجواء من حولك في صمت، مهنياً: هذا وقت التقدم العملى وربما تحتار بين وظيفتين أو عملين، وتدعمك طاقة ارتفاع القمر.

برج الثور:

مالياً ومهنياً: المريخ في منزل الحظ يمنحك فرصة لتحقيق مكاسب وتقوم بخطوات موفقة، عاطفياً : القمر في برجك يمنحك سحرا وجاذبية ويساعدك على إثبات وجودك في كل مكان تتواجد فيه.

برج الجوزاء:

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني واليوم عليك أن تحافظ على تركيزك واهتم بمراجعة خطواتك وقراراتك ، عاطفياً : حاول أن تتعامل بهدوء في علاقاتك كي تحسن التصرف.

برج السرطان:

مهنياً: القمر في منزل العلاقات يساعدك اليوم على الوصول لما تريد بلباقة وتكلل خطواتك بالنجاح ، عاطفياً : الوضع الفلكي يساعدك على الاقتراب من الأحباب وقد تجد حلا لمشكلات شخصية.

برج الأسد:

مهنياً: الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تتحكم في أعصابك إذا وضع البعض العراقيل أمامك. عاطفياً : القمر في مربع برجك قد يجعلك تختلق المشكلات وعليك أن تحذر العصبية كي تتفادى الصدام مع الأهل والأحباب ، لا وقت للترفيه اليوم .

برج العذراء:

مهنياً: اليوم مناسب لإصلاح علاقاتك ولإيجاد حلول ناجحة ، عاطفياً : القمر في منزل الحب يجعلك تبدو متفائلا وتجمعك أوقات سعيدة بالأهل والأحباب.

برج الميزان:

مهنياً : القمر في منزل الصحة واليوم تعرف كيف تخلق جوا نشيطا من حولك. عاطفياً : عليك أن تتكلم بهدوء كي تنصلح الأحوال مع شريك حياتك ، حاول الاسترخاء وربما تأتيك أخبار من صديق لا تراه كثيراً.

برج العقرب:

مهنياً : حاول أن تكون أكثر لباقة وتفاهما مع المحيطين بك، عاطفياً : إذا كنت متزوجا انتبه.. قد تميل للعصبية وللقسوة على شريك حياتك.

برج القوس:

مهنياً : تتغلب اليوم على أي عوائق أو ضائقة مالية وتحول المشكلة لمكسب، عاطفياً : الفلك يدعمك ، تنفتح لك الأبواب بسهولة ، قد تقابل بعض الأصدقاء، لم تقابلهم من مدة .

برج الجدي:

مهنياً : الحظ يحالفك اليوم والوقت يسمح بلقاءات ناجحة مع أشخاص من الخارج، عاطفياً : تبدو رائعا وأخاذا وأكثر قدرة على المشاركة.

برج الدلو:

مهنياً : قد يربكك التغيير ويشوشك وعليك بالتماسك وعدم التوتر، عاطفياً : حاول أن تقاوم مشاعرك السلبية.

برج الحوت:

مهنياً : اليوم مناسب لمباشرة مشروعاتك وعلاقاتك وتحقق تقدما في خطواتك المهنية، عاطفياً : تبدو مرحاً وربما لديك رغبة للمزاج والمسامرة، لا تتسرع فى نقد أو عتاب بسبب أخطاء صغيرة.