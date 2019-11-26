اليسا وناصيف زيتون يعيدون أغنية ” كرمالك ” بحلّة جديدة ( فيديو )

أحيت الفنانة اليسا مساء يوم أمس حفلها الغنائي في المكسيك والذي شهدَّ مفاجأة سارة للحضور ، تمثلّت بديو غنائي قدمته ملكة الإحساس مع الفنان ناصيف زيتون الذي ظهر على المسرح وسط تصفيق حار من الجمهور .
وشارك النجم الشاب زميلته غناء ” كرمالك ” التي تعدُّ من الأغنيات الناجحة للفنانة اللبنانية ، وبدا الانسجام الكبير بينهما واضحاً من خلال التناغم بينهما في الأداء .
كرمالك تجمع #اليسا و #ناصيف_زيتون في #المكسيك @elissakh @NassifZeytoun pic.twitter.com/3brjhgbuIL
— hussien borji 🇱🇧 (@Hussienborji2) November 25, 2019
وكانت اليسا قد جددت يوم أمس دعمها للحرِاك الشعبي في لبنان ، وطرحت أغنية وطنية بعنوان ” عم ثور ” عبر قناتها الرسمية على تطبيق الـ يوتيوب .
وكشفت على أن الأغنية عبارة عن مزيج بين الوطنية والحب ، اختلط بها حب الملحن المصري محمد رحيم مع وطنية توزيع هادي شرارة وكلمات سهام الشعشاع ، الذين تعاونوا معها في العمل الفني دون مقابل مادي .