اليسا وناصيف زيتون يعيدون أغنية ” كرمالك ” بحلّة جديدة ( فيديو )

أحيت الفنانة اليسا مساء يوم أمس حفلها الغنائي في المكسيك والذي شهدَّ مفاجأة سارة للحضور ، تمثلّت بديو غنائي قدمته ملكة الإحساس مع الفنان ناصيف زيتون الذي ظهر على المسرح وسط تصفيق حار من الجمهور .

وشارك النجم الشاب زميلته غناء ” كرمالك ” التي تعدُّ من الأغنيات الناجحة للفنانة اللبنانية ، وبدا الانسجام الكبير بينهما واضحاً من خلال التناغم بينهما في الأداء .

وكانت اليسا قد جددت يوم أمس دعمها للحرِاك الشعبي في لبنان ، وطرحت أغنية وطنية بعنوان ” عم ثور ” عبر قناتها الرسمية على تطبيق الـ يوتيوب .

وكشفت على أن الأغنية عبارة عن مزيج بين الوطنية والحب ، اختلط بها حب الملحن المصري محمد رحيم مع وطنية توزيع هادي شرارة وكلمات سهام الشعشاع ، الذين تعاونوا معها في العمل الفني دون مقابل مادي .