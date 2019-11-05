اليسا في باريس تحتفل وترقص حافية القدمين ( فيديو )

استطاعت الفنانة اليسا أن تلفت أنظار المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي ، وذلك بعد التصرف العفوي الذي قامت به أثناء إحيائها حفلاً على مسرح الأولمبياد في باريس .
وبدت في شريط فيديو متداول وهي تغني وترقص على المسرح حافية القدمين ، وذلك قبل أن تتقدم بالاعتذار من الحضور بسبب عدم قدرتها على ارتداء حذاء رسمي مع الفستان .
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@carenmore#اليسا تعتذر لجمهورها بسبب غنائها على المسرح من غير حذاء .. . . . . . . مو اقل من 12 كيلو بشهرر !! بديل العمليات والبالون #الحبة_الوردية والزرقا💊 @carenmore @carenmore . كورسيه نحت الكرش للاعلامية #حليمه_بولند👇 @annrosaofficial @annrosaofficial . . . #الكويت#السعوديه#الامارات#عمان#قطر#البحرين#مصر#سوريا#لبنان#اخبار#اخبار_الفن#اخبار_الفنانين#اخبار_المشاهير#مشاهير#انستقرام#صور#فيديو#نشر#اعلان#العراق#سناب#igtv#محمد_عبده
وأثار الفيديو تفاعل المتابعين لا سيما محبيّ الفنانة اللبنانية ، الذين أشادوا بعفويتها وتصرفها التلقائي ، كما أنهم أثنوا على أناقتها وأسلوبها الراقي في الظهور .
وكانت اليسا قد تألقت خلال الحفل بفستان طويل من اللون الأحمر ، تميز بقصة v الواسعة عند الصدر ، اعتمدت معه مكياج الوجه الناعم و تركت شعرها بشكلٍ منسدلٍ على الأكتاف .