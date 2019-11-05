اليسا في باريس تحتفل وترقص حافية القدمين ( فيديو )

استطاعت الفنانة اليسا أن تلفت أنظار المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي ، وذلك بعد التصرف العفوي الذي قامت به أثناء إحيائها حفلاً على مسرح الأولمبياد في باريس .

وبدت في شريط فيديو متداول وهي تغني وترقص على المسرح حافية القدمين ، وذلك قبل أن تتقدم بالاعتذار من الحضور بسبب عدم قدرتها على ارتداء حذاء رسمي مع الفستان .

وأثار الفيديو تفاعل المتابعين لا سيما محبيّ الفنانة اللبنانية ، الذين أشادوا بعفويتها وتصرفها التلقائي ، كما أنهم أثنوا على أناقتها وأسلوبها الراقي في الظهور .

وكانت اليسا قد تألقت خلال الحفل بفستان طويل من اللون الأحمر ، تميز بقصة v الواسعة عند الصدر ، اعتمدت معه مكياج الوجه الناعم و تركت شعرها بشكلٍ منسدلٍ على الأكتاف .