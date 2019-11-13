اليسا تتبرّأ من الرئيس ميشال عون .. وتُقسّم آراء المتابعين

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اليسا

تبرأت الفنانة اليسا من رئيس بلدها الجنرال ميشال عون ، عُقب المقابلة التلفزيونية التي أجريت معه وعرضت على الشاشات المحلية اللبنانية .

وأعربت النجمة عن استيائها الشديد من التصريحات التي أطلقها حول الحِراك الشعبي المطلبيّ الذي غصت به شوارع لبنان ، وغردت قائلة : ” فخامة رئيس الجمهورية … لا يمثلني اطلاقاً … تصبحون على حرية ” .

وأضافت : ” أعتذر منك فخامة الرئيس … نحن ما عجبنا وما رح نسافر … نحن باقيين … والثورة رح تستمر … والي مش عاجبو من هالطبقة السياسية يهاجر ” .

وحاز المنشور على تفاعل المتابعين الذين انقسموا بين مؤيدٍ لما قالته ، وبين من استنكر رأيها وانتقد تهجمها الواضح والصريح .

وكانت اليسا من أوائل الفنانين الداعمين للمظاهرات الشعبية التي تُطالب باستقالة الحكومة السياسية الحاكمة في لبنان ، وشاركت في التظاهر الذي أقيم في ساحة الشهداء الواقعة في قلب مدينة بيروت .

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