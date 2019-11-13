اليسا تتبرّأ من الرئيس ميشال عون .. وتُقسّم آراء المتابعين

تبرأت الفنانة اليسا من رئيس بلدها الجنرال ميشال عون ، عُقب المقابلة التلفزيونية التي أجريت معه وعرضت على الشاشات المحلية اللبنانية .

وأعربت النجمة عن استيائها الشديد من التصريحات التي أطلقها حول الحِراك الشعبي المطلبيّ الذي غصت به شوارع لبنان ، وغردت قائلة : ” فخامة رئيس الجمهورية … لا يمثلني اطلاقاً … تصبحون على حرية ” .

فخامة رئيس الجمهورية #ميشال_عون لا يمثلني اطلاقأ ! تصبحون على حرية — Elissa (@elissakh) November 12, 2019

وأضافت : ” أعتذر منك فخامة الرئيس … نحن ما عجبنا وما رح نسافر … نحن باقيين … والثورة رح تستمر … والي مش عاجبو من هالطبقة السياسية يهاجر ” .

بعتذر منك فخامة الرئيس. لأ نحنا مش عاجبنا وما وح نهاجر. نحنا باقيين هون والثورة رح تستمر ويللي من هالطبقة السياسية مش عاجبو يهاجر #وصلت_لهون — Elissa (@elissakh) November 12, 2019

وحاز المنشور على تفاعل المتابعين الذين انقسموا بين مؤيدٍ لما قالته ، وبين من استنكر رأيها وانتقد تهجمها الواضح والصريح .

وكانت اليسا من أوائل الفنانين الداعمين للمظاهرات الشعبية التي تُطالب باستقالة الحكومة السياسية الحاكمة في لبنان ، وشاركت في التظاهر الذي أقيم في ساحة الشهداء الواقعة في قلب مدينة بيروت .