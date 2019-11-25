النازية تجبر فان باستن على الاعتذار

اضطر النجم الهولندي ماركو فان باستن ، إلى تقديم الاعتذار بعد قيامه بترديد تحية نازية عبر أحد البرامج التلفزيونية المذاعة بشكل مباشر.

وحصلت الواقعة بسبب ترك الميكروفون مفتوح، عبر قناة “فوكس سبورت” التي يعمل فيها كمعلق رياضي.

حيث كان هناك مقابلة أجراها صحافي هولندي، باللغة الألمانية مع مدرب هيراكليس ألميلو الهولندي، على ملعب يوهان كرويف.

وكان فان باستن خارج الكاميرا، عندما استخدم العبارة الألمانية “تحية النصر”، التي أصبحت سيئة السمعة نظرا استخدامها في التجمعات النازية.

وطالبت القناة “فوكس سبورت” باستن بتوضيح لما حدث على الهواء مباشرة، ليرد بأنها “مزحة كانت غير مناسبة”.

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وقال الهولندي: “لم يكن في نيتي أن أصدم الناس، أنا أعتذر”، بحسب وكالة “الأسوشيتد برس”.

مراسلون – رياضة