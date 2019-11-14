اللوز أفضل طعام تتسلح فيه الحامل .. ماهي فوائده للجنين؟

يعد اللوز من المكسرات الغنية بالكثير من الفوائد الممتازة لصحة جسم الإنسان وذاكرته وعظامه وخاصة للحوامل.

ولأنه من الضروري أن تتسلح المرأة الحامل خلال حملها بصحة جيدة للوقاية من المضاعفات الخطيرة والسلبية التي قد تمر بها مع تأمين نمو صحي للجنين، فلا بد من أن تعرف هذه المعلومة المتعلقة باللوز.

فوائد اللوز عامة

يعد اللـوز من أهم المكسرات التي تحمل تأثيراً إيجابياً على صحة الإنسان فمميزاته لا تنحصر فقط في طعمه بل في عناصره الغذائية المهمة مثل:

النحاس والنياسين والبوتاسيوم والمغنيسيوم والريبوفلافين الوفوسفور والكالسيوم..

ونجد في اللـوز العديد من الاحماض الدهنية ومن أهمها حمض الفوليك وحمض الأوميغا 9 والأوميغا 6 الى جانب كميات كبيرة من الألياف الغذائية التي تتواجد في اللـوز.

فوائد اللوز للحامل

باحتوائه على نسب عالية من الكالسيوم والفوسفور يساعد اللوز على بناء كتلة العظام لدى الجنين مع بناء أسنان الجنين بشكل صحي وسليم في مرحلة ما بعد الولادة وذلك بسبب وفرة الكالسيوم فيه. ي

حمي اللوز الأم من مخاطر الإصابة بالتسمم الغذائي مع الحماية من الإصابة بأمراض القلب وحالات انخفاض ضغط الدم ويعمل اللوز أيضاً على منع تراكم الدهون ترسبها في الشرايين.

يؤدي تناول اللوز الى تحفيز نمو الدماغ الجنين وجهازه العصبي بالشكل الصحيح والسليم.

يحمي اللـوز الجنين من الإصابة بالتشوهات الخلقية وذلك يرجع لاحتوائه على حمض الفوليك بشكل أساسي.

من الممكن أن توجه الأم الحامل الإمساك خلال فترة الحمل فيساعد اللـوز على تخفيف الإمساك لديها وذلك لاحتوائه على نسبة كبيرة من الألياف الغذائية والتي تعد عاملا أساسياً في تسهيل عملية الهضم.

يساعد اللـوز المرأة الحامل على النوم براحة من دون أرق ويساعدها اللوز على المحافظة على جمالية بشرتها، وتناوله ينمي العضلات لدى الجنين ويقلل إصابة الأم بمرض السكري لأنه يخفض نسبة الأنسولين بالدم.

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