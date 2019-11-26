الكشف عن رسالة خاصة من ليونيل ميسي إلى نيمار .. ماذا جاء فيها؟

كشفت مجلة “فرانس فوتبول”، عن طلب نجم برشلونة ليونيل ميسي من البرازيلي نيمار العودة إلى النادي الكتالوني عبر رسالة خاصة.

وجاء في الرسالة: “فقط معا يمكننا الفوز بدوري الأبطال، أريدك أن تعود، بعد عامين سأغادر برشلونة وستأخذ مكاني”.

وبعث ميسي هذه الرسالة إلى نجم باريس سان جيرمان، بعد خروج برشلونة من دوري أبطال أوروبا.

وكان برشلونة متقدماً في الذهاب أمام ليفربول، قبل أن يخسر الإياب، ليودع “البارسا” دوري الأبطال من الدور نصف النهائي الموسم الماضي.

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وانضم نيمار إلى باريس سان جيرمان في 2017، بعد أن قضى أربعة سنوات دافع خلالها عن قميص برشلونة.

مراسلون – رياضة