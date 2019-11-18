الكشف عن حالة لاعب منتخب سوريا عمر خريبين الصحية .. وفجر إبراهيم يتحدث عن الفلبين

يستعد منتخب سوريا لكرة القدم لمواجهة نظيره الفلبيني، الثلاثاء 19 نوفمبر / تشرين الثاني، في إطار التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وأكد مدرب المنتخب السوري فجر إبراهيم، أن مباراة الفلبين، أكثر أهمية من لقاء الصين؛ كونها ستثبت قدم نسور قاسيون في النهائيات الآسيوية، وتقربهم من المرحلة النهائية من التصفيات.

وقال إبراهيم: “تركيزنا على مباراة الفلبين أكثر من الصين؛ للمحافظة على الصورة الطيبة التي رسمها المنتخب، وتأكيدها وتعزيز ثقافة الفوز”.

وأضاف: ظروف المباراة مختلفة عن الذهاب، وسنحرص على تحقيق العلامة الكاملة، وتحدثت مع اللاعبين حول أهمية التعامل الجدي مع اللقاء.

وتابع إبراهيم: “درسنا منتخب الفلبين بشكل جيد، وحللنا مبارياته وهدفنا تعزيز الصدارة بجدارة”.

بدوره حارس المنتخب إبراهيم عالمة أكد أنه وزملاءه سيقدمون أداء مشرفا يليق بسمعة الكرة السورية.

وقال عالمة: “الفوز على الصين حصيلة عمل جاد وسنعزز ذلك أمام الفلبين بواقعية واحترام للمنافس”.

وبخصوص حالة اللاعبين الطبية أكد المعالج الفيزيائي رفيق المصري أن حالة اللاعبين البدنية والطبية جيدة.

وأشار إلى عدم وجود أي إصابات، وحالة اللاعب عمر خريبين الفنية في تحسن ومسألة مشاركته أساسيا تعود للمدير الفني.

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ويتصدر المنتخب السوري ترتيب المجموعة الأولى بـ 12 نقطة، فيما يحتل المنتخب الفلبيني المركز الثالث بـ7 نقاط

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