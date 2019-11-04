القبض على مجموعة شباب في حلب يتحرشن بطالبات المدارس

أوقفت دوريات الشرطة في محافظة حلب ، مجموعة شباب لقيامهم بالتحـرش بطالبـات المـدارس في مدينة الكلاسة .

وذكرت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك ، أنه وردت شكاوى كثيرة إلى قسم شرطة الكلاسة من قبل الطالبات والأهالي ، حول ظاهرة تجمع بعض الشبان أمام مدارس الفتيات وتحرشهم بطالبات المدارس .

وبينت “الداخلية” أنه تم تكثيف الدوريات أمام المدارس أثناء خروج الطالبات من المدارس وتم القبض على 6 شباب وهم يتحرشون بالطالبات أثناء الانصراف من مدارسهن، وتم تقديمهم للقضاء .

من جهة أخرى ، ألقى قسم شرطة الحمدانية في حلب القبض على شخصين يقومان بسرقة أسطوانات الغاز من مخصصات المواطنين ، وتم حجز سيارتين كانتا بحوزتهما بالإضافة لمصادرة 192 أسطوانة غاز فارغة و32 أسطوانة ممتلئة .