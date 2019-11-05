الدولار يحلق أمام الليرة السورية في السوق السوداء .. جدول الأسعار

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية لليوم الثلاثاء 5/11/2019 بقيمة تجاوزت 5 ليرات سورية عن سعر يوم أمس وذلك وفق ما تنشره المواقع الإلكترونية المتخخصة بأسعار الصرف

جدول أسعار الدولار و العملات مقابل الليرة السورية

وبحسب موقع شمرا السوري ، فقد بلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بحدود 672 ليرة سورية للشراء ، فيما سجل سعر البيع بحدود 675 ليرة سورية

فيما سجل سعر اليورو 746 ليرة سورية للشراء ، و 751 ليرة للمبيع

أما الليرة التركية ، فقد سجلت تراجعا ً جديدا ً أمام العملات في الأسواق العالمية ، مسجلة 116 ليرة سورية للشراء ، و 118 ليرة سورية للمبيع

سعر الذهب في سوريا

وبحسب ما تنشره الجمعية الحرفية للصاغة في دمشق ، فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 ” مبيع ” 27700 ” ليرة سورية ، فيما بلغ سعره للشراء ” 27500 ” ليرة .

الجدير بالذكر أن مصرف سوريا المركزي يثبت سعر صرف الدولار بحدود 434 للتعاملات التجارية والحوالات الداخلية

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