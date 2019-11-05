لأول مرة منذ 7 سنوات .. الجيش السوري يدخل حقول نفطية قرب رميلان شمال سوريا

دخلت وحدات الجيش العربي السوري حقول نفطية شمال غرب مدينة رميلان على الحدود السورية التركية ، وذلك لأول مرة منذ 7 سنوات

وأفادت وسائل إعلام محلية سورية أن وحدات الجيش السوري دخلت ، ظهر اليوم ، حقل نفطي بالقرب من قرية “ملا عباس” شمال غرب مدينة “رميلان” بريف الحسكة الشمالي الشرقي .

وكانت وكالة سانا قد أوردت ، صباح اليوم ، أن الجيش السوري نفذ انتشارا ً على طول الحدود السورية التركية بين مدينة القامشلي والمالكية أقصى الشمال السوري .

وذكرت المصادر الميدانية أن القرى التي دخلتها القوات السورية على الحدود هي : دير غصن – عتبة – تل الحسنات – تل السيد ملا عباس – قحطانية – كرشامو – تل جهاد – تل خرنوب

وكانت القوات الأمريكية المحتلة قررت إبقاء قواعد عسكرية لها في المناطق التي تتموضع فيها آبار النفط في الرميلان شمال شرق الحسكة، وفي ريف دير الزور الشرقي.



ويعتبر انتشار الجيش السوري في المنطقة الممتدة بين القامشلي والمالكية، والمقدرة بطول 60 كيلومترا، ضمن بنود اتفاق سوتشي الذي أقر انتشار الجيش على طول الحدود.

مراسلون + وكالات