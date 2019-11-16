الاتحاد الاسيوي يتغنى بـ لاعب منتخب سوريا محمود المواس ويرشحه لجائزة

تحدث موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن لاعب منتخب سوريا محمود المواس بعد تألقه في مباراة الصين، ضمن التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأوضح الاتحاد الآسيوي أن هذه هي المباراة الأولى، التي يخفق فيها المهاجم عمر السوما في التسجيل.

وتابع “المنتخب السوري أكد امتلاكه لمجموعة وافرة من النجوم المميزين القادرين على صنع الفارق”.

وبرز في مباراة سوريا والصين محمود المواس رغم عدم تسجيله، لكنه ظهر كصانع ألعاب الذي كان له دور كبير في الصراع من أجل السيطرة على المجريات.

وأكد الاتحاد الآسيوي أن المواس ساهم بدور كبير في تحقيق الفوز السوري، على المنتخب الصيني.

وتابع “أن المواس أرسل تمريرة عرضية في الشوط الأول أثمرت عن تسجيل هدف التقدم بواسطة أسامة أومري”.

وفي الشوط الثاني، انطلق لاعبو سوريا في هجمة مرتدة وصلت من خلالها الكرة إلى المواس.

ولعب المواس تمريرة رائعة بالكعب في الجهة اليسرى، قبل أن يرسل عمر خريبين التمريرة العرضية التي أثمرت عن الهدف الثاني.

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ورشح الاتحاد الآسيوي محمود المواس، إلى جائزة أفضل لاعب ضمن الجولة الخامسة من التصفيات، إلى جانب عدد من اللاعبين.

ويمكن للجماهير التصويت للمواس للحصول على الجائزة، عبر زيارة موقع الاتحاد الاسيوي لكرة القدم هنا.

مراسلون – رياضة