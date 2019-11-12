الإيقاف لمدة سنتين بانتظار نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو .. تعرف على التفاصيل

شهدت مباراة يوفنتوس وميلان ضن الجولة الـ 12 من الدوري الإيطالي، مغادرة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ملعب المباراة بعد استبداله، في الدقيقة الـ55.

وأكد لاعب روما السابق أنطونيو كاسانو، بأن رونالدو مُعرضٌ لعقوبة كبيرة، بسبب خروجه من ملعب “أليانز ستاديوم” قبل نهاية المباراة.

وقال كاسانو إن: “رونالدو قد يتعرض للإيقاف لمدة سنتين، بعد أن فعل نفس التصرف الذي قام به الإيطالي، وذلك عندما كان لاعبا لروما”.

وأضاف “أنه خلال مباراة “الديربي” بين روما ولاتسيو، قام المدرب فابيو كابيللو وقتها باستبداله”.

وتابع كاسانو “تعمدت الخروج فورا من ملعب “الأولمبيكو”، قبل انتهاء المباراة”.

ويعتبر تصرف كريستيانو رونالدو، مخالفاً لقوانين مكافحة المنشطات، حيث من المفترض أن يبقى جميع اللاعبين في ملعب اللقاء.

ويتم اختيار اثنين منهم للخضوع لفحص المنشطات، ولا يسمح لهم بمغادرة الملعب قبل نهايتها.

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وأكد كاسانو أنه في ذلك الوقت عاد سريعاً إلى الملعب، بعد اختياره للقيام بالفحص، وإلا كان سيتعرض للإيقاف لمدة سنتين.

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