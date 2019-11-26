اغتصاب طفلة في ألمانيا من قبل 5 أشخاص.. اثنان منهم سوريين !

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اغتصاب طفلة في ألمانيا من قبل 5 أشخاص.. اثنان منهم سوريين !

اعتقلت الشرطة الألمانية مجموعة أشخاص بينهم اثنين سوريين بتهمة تخدير واغتصاب طفلتين في إحدى ولايات ألمانيا.

وأوردت مجلة “دير شبيغل” الألمانية أن الشرطة ألقت القبض على 3 رجال ، أحدهم ألماني و2 سوريين بتهمة إتاحتهم مواد مخدرة لطفلتين و اغتصاب إحداهما ، فيما يستمر البحث عن باقي أفراد العصابة.

وبينت المجلة أن الرجال أقدموا على فعلتهم في منطقة قريبة من مدينة أولم، بولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية.

وتبغ الطفلتان الضحية من العمر 13 و 14 عام ، والأخيرة هي التي تعرضت للاغتصاب من قبل 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 19 و34 عام .

وفي إفادتها ، قالت الطفلة إن 3 من المشتبه بهم التقوا بها وبالفتاة الثانية في مدينة أولم ليلة 12 تشرين الثاني في وقت متأخر وتوجهوا بهما إلى منطقة “بيبراخ”  ليجدوا شخصين آخرين بانتظارهما في مرآب سيارات .

وتضيف الطفلة (14 عام) إن المتهمين تناولوا الكحول والمخدرات قبل اغتصابها فيما تمكنت الفتاة الأصغر من الدفاع عن نفسها .

ومن خلال التحري والبحث ، تم العثور على مواد مخدرة ” الماريغوانا والأمفيتامينات” في ذلك المرآب ، وصدر قرار باعتقال المتهم الألماني البالغ منا لعمر 32 عام، والسوريين 19 و 20 عام ، فيما لاذ بالفرار المتهمين الآخرين 27 و 34 عام .

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