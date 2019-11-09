ارتفاع جنوني لـ سعر الدولار و الذهب مقابل الليرة السورية .. جدول الأسعار

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية خلال الأسبوع الثاني من شهر تشرين الثاني وسط استمرار الصمت من قبل المركزي السوري

جدول سعر الدولار مقابل الليرة السورية

وبحسب موقع شمرا السوري ، فقد سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء 683 ليرة سورية للشراء ، فيما بلغ سعر المبيع 686 ليرة سورية

فيما بلغ سعر اليورو 751 ليرة سورية للشراء ، و 756 ليرة سورية للمبيع

سعر الليرة التركية

تواصل الليرة التركية انخفاضها مقابل الدولار في الأسواق العالمية ، الأمر الذي قابله انخفاض مماثل مقابل الليرة السورية ، مسجلة 117 ليرة سورية للشراء ، و 118 ليرة سورية للمبيع

سعر الذهب في سوريا

وبحسب ما تنشره الجمعية الحرفية للصاغة في دمشق ، فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 ” مبيع ” 27700 ” ليرة سورية ، فيما بلغ سعره للشراء ” 27500 ” ليرة .

الجدير بالذكر أن مصرف سوريا المركزي يثبت سعر صرف الدولار بحدود 434 للتعاملات التجارية والحوالات الداخلية