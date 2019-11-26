أبراز مباريات دوري أبطال أوروبا ومواعيدها

رياضة
أبراز مباريات دوري أبطال أوروبا ومواعيدها

تنطلق اليوم جولة جديدة من منافسات دوري أبطال أوروبا ، بعد فترة التوقف الدولي، حيث تشهد العديد من المواجهات القوية بين الأندية.

وتجري اليوم الثلاثاء 26 تشرين الثاني / نوفمبر، ثماني مباريات قوية ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات للبطولة.

وفيما يلي جدول مواعيد مباريات اليوم بتوقيت سوريا:

المجموعة الأولى

غالطة سراي # كلوب بروج الساعة 19:55.. ريال مدريد # باريس سان جيرمان الساعة 22:00.

المجموعة الثانية

سرفينا زفيزدا #  بايرن ميونيخ  الساعة 22:00.. توتنهام هوتسبير # أولمبياكوس الساعة 22:00.

المجموعة الثالثة:

أتلانتا # دينامو زغرب الساعة 22:00.. مانشستر سيتي # شاختار دونيتسك الساعة 22:00.

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المجموعة الرابعة:

لوكوموتيف موسكو # باير ليفركوزن الساعة 19:55.. يوفنتوس # أتلتيكو مدريد الساعة 22:00.

مراسلون – رياضة

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