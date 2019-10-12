وفد عسكري روسي يصل القامشلي في سوريا .. ما مهمته؟

وصل وفد عسكري روسي، إلى سوريا ،أمس الجمعة، وبالتحديد إلى مدينة القامشلي بريف الحسكة الشمالي الشرقي الواقع تحت سيطرة الجيش السوري.

وقالت وكالة “سبوتنيك” إنَّ وفداً عسكرياً روسياً وصل في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة إلى سوريا وبالتحديد إلى مطار القامشلي الدولي، مشيرةً إلى أنَّ “الوفد الروسي، يبدو أنه قدم في مهمة على ما يبدو أنها تأتي للتوسط بين الحكومة السورية و”قسد”، لتجنب خسارة أراض جديدة لصالح الجيش التركي”.

وأضافت “سبوتنيك” أن: “وصول الوفد العسكري الروسي إلى مطار القامشلي، تزامن مع توجه وفد من “قسد” إلى دمشق”.

وكان رئيس المبادرة الوطنية للأكراد السوريين – عضو مجلس الشعب، عمر أوسي، قد رجح في وقت سابق وجود اتصالات بين الحكومة السورية وقيادات من “قوات سورية الديمقراطية– قسد” للتصدي للعدوان التركي شمال البلاد، منوهاً إلى أن “الأجواء إيجابية”.

يشار إلى أن تركيا أعلنت يوم الأربعاء الماضي بدء العملية العسكرية التي أسمتها “نبع السلام” شمال سوريا، وذلك للقضاء على الوحدات الكردية التي تعتبرها أنقرة ذراعاً لـ “حزب العمال الكردستاني”