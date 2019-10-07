وفاة لاعب بسقوطه من الطابق السادس.. تعرف على القصة

توفي لاعب غريميو، أزيكويل إسبيرون، الأرجنتيني، بعد سقوطه من الطابق السادس خلال حفل في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

واختل توازن اللاعب البالغ 23 عاماً، عند وقوفه على حافة شرفة أثناء احتفاله مع أصدقائه في فيلا ديفوتو في الأرجنتين.

وأشارت صحيفة “the sun” إلى أن إسبيرون حاول إنقاذ نفسه بالتمسك بالسياج، إلا أنه لم ينجح.

وبعد ذلك سقط لاعب في بطريقة مأساوية من الطابق السادس على الأرض مباشرة.

ونعى النادي المكسيكي، أزيكويل إسبيرون، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

شاهد أيضاً: حسناء جميلة تعد لاعبي تشيلسي بالتعري إذا فازوا بالدوري

كما انهالت رسائل الدعم والتعازي للاعب وأسرته، من قبل المشجعين في المكسيك والأرجنتين، عبر أغلب مواقع التواصل الاجتماعي.

مراسلون – رياضة

Ezequiel Esperon dies aged 23 after falling from sixth-floor terracehttps://t.co/4EDN28UiwK pic.twitter.com/ILkExi25Jr — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) October 7, 2019