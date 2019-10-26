نصائح لحماية البشرة دون الحاجة إلى البوتوكس

إن إخفاء التجاعيد والوقاية من الترهل هو هدف أكثرية النساء ، فالحفاظ على البشرة شابة هو من الأمور السهلة الممتنعة.

ويمكن تحقيقه ذلك بسهولة جانب الحفاظ على نظافة بشرتكم وتقسيرها بشكل منتظم ، من خلال بعض الخطوات الإضافية والعادات اليومية المكتسبة ، من دون الحاجة إلى اللجوء إلى حقن البوتوكس والفيلر.

حماية البشرة

ونعني بذلك حماية البشرة من التعرض المباشر إلى أشعة الشمس ، التي من شأنها أن تسبب لها الجفاف والترهل وتفقدها المرونة والحيوية وتجعلها تعاني من التصبغات والنمش والكلف.

لذلك من الضروري أن تقوم المرأة باستخدام واقي الشمس طوال العام ، وذلك لأن الضوء حتى ولول لم تكن الشمس قوية يمكنه أن يسبب المشاكل للبشرة.

والحل هو اعتماد كريم ترطيب يحتوي على واق من الشمس بدرجة SPF15 أو SPF30 واختياره يكون بحسب رأي طبيب الجلد الذي يمكنه أن يحدد نوع الكريم المناسب لبشرتك.

الترطيب من الداخل والخارج

إن الجفاف هو من العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى شيخوخة البشرة ، لذلك من الضروري أن تقومي بترطيب بشرتك من الداخل ومن الخارج.

والترطيب من الداخل يكون بشرب ما يعادل الليترين من الماء يومياً و التركيز على أنواع الخضروات والفواكه الغنية بالمياه وبمضادات الأكسدة.

أما الترطيب الخارجي فهو استعمال الكريم المرطب بشكل يومي في الصباح مع إضافة طبقة أخرى منه بعد نصف ساعة تقريباً.

إضافة إلى نثر رذاذ المياه المعدنية على بشرتك خلال اليوم إذا شعرت أنها أصبحت جافة.

زيوت لحماية البشرة

استعمال المواد الطبيعية

تساهم بعض أنواع الزيوت الطبيعية أيضاً في الحفاظ على رطوبة بشرتك وحمايتها من الجفاف ومن علامات الشيخوخة.

ومن هذه الزيوت نذكر لك زيت زهر البرتقال، زيت اللوز، زيت إكليل الجبل، زيت المر، زيت الخزامى أو اللافندر.

ومن ناحية أخرى من الممكن أن تحضري لنفسك تونر أو غسول باستعمال عصير الليمون أو الحليب ، أو أي مواد تساعد في اغذية البشرة وتحتوي على مضادات الأكسدة التي تكافح عمل الجذور الحرة ، وبهذا تحمي البشرة من علامات الشيخوخة.