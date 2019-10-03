مي حريري لم تتخلى عن ابنتها وتهاجم الصحافة الرقمية

أعربت الفنانة مي حريري عن استيائها من الأنباء التي تداولتها بعض المواقع الالكترونية خلال الأيام الماضية والتي تحدثت عن تخليها عن حضانة ابنتها الصغرى ” سارة ” لصالح والدها .

وأكدت في حديث مع موقع الجرس أن كل هذه الأنباء عارية عن الصحة وما هي إلا محض شائعات ، وقالت أنه تصرفت بما يلائم نفسية ابنتها والذي سيجعل شخصيتها تصبح أقوى من خلال الدعم النفسي والروحي .

وتابعت : وكان الأهم هو وجود والدها في حياتها وبيننا ، ولم ولن أتنازل أبداً عن ابنتي فلذة كبدي ، ولكل الصحافيين الذين يكتبون بشكل مسيء لي كأم ، ما كان عليهم إلا التواصل معي لمعرفة الحقيقة .

لم يكن عليهم اختلاق الأخبار والتلفيق أو تناقل الخبر عن طريق النسخ واللصق ، أصبح من المعيب ما وصلت إليه الصحافة الرقمية ( الديجيتال ) .

يذكر أن الفنانة مي حريري طرحت مؤخراً أغنية جديدة بعنوان ” أنا وهوي ” عبر قناتها الرسمية على يوتيوب وتطبيق أنغامي ، تعاونت فيها مع الشاعر الغنائي والملحن سليم عساف والموزع الموسيقي طوني سابا .