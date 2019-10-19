ميريام كلينك تدعم الانتفاضة الشعبية في لبنان بصورة فاضحة

لا تكفُ المغنية الاستعراضية ميريام كلينك عن إثارة الجدل حتى اتسعت شهرتها وأصبحت من الأسماء الأكثر تداولاً على موقع البحث غوغل .

ويبدو أن الأمر قد راق لها حتى أصبحت تعتمده في كل مناسبة عن طريق جلسات التصوير الجريئة التي تخضع لها والأغاني المبتذلة التي تقدمها .

وأطلت كلينك اليوم بصورة عارية عبر حسابها الرسمي في إنستقرام ، معلنةً تأييدها للانتفاضة الشعبية التي اجتاحت شوارع بلدها لبنان ، وعلقت عليها بالقول : ” البلد أخذ منا كل شيء … حتى ثياب لم نعد نستطيع الشراء ” .

و لم تسلم ميريام كلينك من بعض التعليقات السلبية والانتقادات اللاذعة التي طالت جرأتها وأسلوبها في الظهور حيث اتهمها البعض بعدم احترام عادات وتقاليد المجتمع الشرقي ، والاستعراض عن طريق التعريِّ على غرار النجمات العالميات .