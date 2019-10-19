ميريام كلينك تدعم الانتفاضة الشعبية في لبنان بصورة فاضحة

أخبار الفن
ميريام كلينك

لا تكفُ المغنية الاستعراضية ميريام كلينك عن إثارة الجدل حتى اتسعت شهرتها وأصبحت من الأسماء الأكثر تداولاً على موقع البحث غوغل .

ويبدو أن الأمر قد راق لها حتى أصبحت تعتمده في كل مناسبة عن طريق جلسات التصوير الجريئة التي تخضع لها والأغاني المبتذلة التي تقدمها .

وأطلت كلينك اليوم بصورة عارية عبر حسابها الرسمي في إنستقرام ، معلنةً تأييدها للانتفاضة الشعبية التي اجتاحت شوارع بلدها لبنان ، وعلقت عليها بالقول : ” البلد أخذ منا كل شيء … حتى ثياب لم نعد نستطيع الشراء ” .

و لم تسلم ميريام كلينك من بعض التعليقات السلبية والانتقادات اللاذعة التي طالت جرأتها وأسلوبها في الظهور حيث اتهمها البعض بعدم احترام عادات وتقاليد المجتمع الشرقي ، والاستعراض عن طريق التعريِّ على غرار النجمات العالميات .

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