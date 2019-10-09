مساعد أردوغان: الجيش التركي سيعبر الحدود السورية اليوم الأربعاء

أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، أن القوات المسلحة التركية بالإضافة إلى الجيش السوري الحر سيعبرون الحدود السورية، اليوم الأربعاء.

وقال فخر الدين ألتون، في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، “سيعبر الجيش التركي، بالتعاون مع الجيش السوري الحر، الحدود التركية-السورية قريباً، مضيفاً: “لدى مقاتلي وحدات الشعب الكردية خياران: يمكنهم الفرار أو سنوقفهم عن عرقلة جهودنا للقضاء على تنظيم “داعش””.

وأضاف ألتون: “تركيا تصرفت بصبر كبير وبالتنسيق مع الحلفاء فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب بسوريا، “لكن لم يعد بإمكانها الانتظار ولو لدقيقة واحدة”.

The Turkish military, together with the Free Syrian Army, will cross the Turkish-Syrian border shortly. YPG militants have two options: They can defect or we will have stop them from disrupting our counter-ISIS efforts.https://t.co/vQByIUQHQB — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 8, 2019

وبحسب وكالة “الأناضول” التركية، أرسل الجيش التركي مساء الثلاثاء تعزيزات جديدة إلى وحداته المتركزة على الحدود السورية.

وكانت تركيا قد أعلنت أمس الثلاثاء استعدادها لتنفيذ عملية عسكرية في شمال سوريا، كما أرسل الجيش تعزيزات جديدة للحدود، لتطهير هذه الأراضي من الوحدات الكردية المدعومة أمريكياً، والتي تعتبرها أنقرة تنظيماً إرهابياً وذراعاً لـ “حزب العمال الكردستاني”.

من جانبها، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بسحب قواتها في وقت سابق من يوم الاثنين الثلاثاء، وسط تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير اقتصاد تركيا في حال تجاوزت الحدود في سوريا، أو تعرض أي جندي أمريكي للأذى.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إقامة المنطقة الآمنة شمال شرق سوريا، والتي عملت عليها بلاده بالتعاون مع الولايات المتحدة، ستسمح بإعادة 3 ملايين لاجئ سوري إلى هذه الأراضي، فيما شددت أنقرة مرارا ًعلى تصميمها إنجاز هذا العمل لوحدها حال تطلبت الضرورة.