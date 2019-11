مذيعة تتعرض لموقف محرج على الهواء وهذا ما فعلته (فيديو)

تعرضت مذيعة رياضية لموقف محرج على الهواء أثناء مقابلة مع أحد المشجعين خلال تغطيتها لمباراة في كرة القدم الأمريكية.

وذكرت المذيعة إيرين كيت دولان، عبر صفحتها على “تويتر” أنها تعرضت لهذا الموقف قبل مباراة بين نيويورك جيتس ونيوإنغلاند باتريوت في الدوري الأمريكي لكرة القدم “سوبر بول”.

كما أرفقت دولان الفيديو الذي يوضح ماحصل معها عبر صفحتها الشخصية.

ويظهر الفيديو المراسلة الرياضية الأمريكية، على وشك إنهاء المقابلة التلفزيونية، قبل أن يحاول المشجع تقبيلها، لكنها ابتعدت على استحياء ضاحكة، ولم تسمح له القيام بذلك.

و علقت دولان فوق الفيديو قائلة: “ضحكت من محاولة هذا المعجب تقبيلي، ولكن كنت متوترة. أنا لست أول مذيعة تتعرض لمثل هذا الموقف من قبل، ولن أكون الأخيرة”.

Some assume being on camera is glamorous. Sometimes it’s not.

I laughed off this fan trying to kiss me at MNF, but I was PISSED! I’m not the first broadcaster to experience this & I won’t be the last, unfortunately.

I truly love what I do, but this field can test you. pic.twitter.com/4kjTDqzd4G

— Erin Kate Dolan (@erinkatedolan) October 23, 2019