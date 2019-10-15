مباراة سوريا و غوام بث مباشر ( فيديو )

يلتقي منتخب سوريا لكرة القدم نظيره الغوامي ، اليوم الثلاثاء 15 تشرين الأول وذلك ضمن التصفيات المزوجة المؤهلة إلى كأس العالم في قطر و كأس آسيا

موعد مباراة سوريا و غوام

تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة عصرا ً بتوقيت سوريا و السعودية ، السادسة بتوقيت الإمارات ، وذلك على أرض الإمارات

ويتابع المنتخب السوري مشواره في التصفيات لتحقيق نتائج إيجابية وتحقيق النقاط الثلاث لمنافسة الصين والتي تتساوى مع منتخبنا الوطني في النقاط وتتقدم عليه بفارق الأهداف .

وكان منتخب سوريا تغلب على المالديف بنتيجة 2-1 ضمن مباراة شهدت اصابة عمر خريبين و طرد أحمد الصالح.

قنوات ناقلة للمباراة

ومن المتوقع أن تكون مباراة المنتخب السوري أمام غوام سهلة ، في حين ينتظر الجمهور السوري تسجيل العدد الأكبر من الأهداف في المرمى الغوامي .

وستقوم قناة الكأس القطرية و سورية دراما بنقل المباراة ، حيث يمكنكم مشاهدتها عبر الفيديو الذي سنعمل على توفيره في الأسفل

المصدر : موقع مراسلون – رياضة