مباراة سوريا وغوام .. الموعد والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب سوريا وغوام الثلاثاء المقبل 15 تشرين الأول/ أكتوبر، ضمن منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وحقق “نسور قاسيون” فوزين متتالين ضمن التصفيات، على حساب الفلبين (5/2) وجزر المالديف (2/1).

ويملك المنتخب السوري 6 نقاط، محتلاً المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف عن الصين.

ثم تأتي الفلبين وجزر المالديف (3 نقاط)، فيما تحتل غوام المركز الأخير بدون أي نقاط.

وسيخسر منتخب سوريا جهود عمر خريبين للإصابة وأحمد الصالح للإيقاف بعد تلقيه البطاقة الحمراء في مباراة المالديف.

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وتجري مباراة سوريا وغوام في تمام الساعة الخامسة بتوقيت سوريا والمالديف، وتنقل عبر قناة سوريا دراما.

مراسلون – رياضة