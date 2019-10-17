ماذا يخبئ اللوز للرجال وكيف يزيد فرصتهم بالإنجاب؟

يحتوي اللوز على قيمة غذائية عالية من السعرات الحرارية والبروتينات والدهون الصحية المفيدة للقلب.

إلا أنه لا يصنف من أنواع المكسرات التي تسبب زيادة بالوزن، لذلك ينصح بإضافة القليل منه على الوجبات الغذائية، للحصول على الفائدة المرجوة منه.

فوائد اللوز

يعتبر شجر اللـوز من أشهر أشجار المكسرات في العالم، فثمار اللـوز تتميز بما تحتويه من مواد مغذية للغاية، وغنية أيضا بالدهون الصحية والمواد المضادة للأكسدة والفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم، وفيما يأتي أهم الفوائد الصحية للوز:

اللـوز غني بالمواد الغذائية المهمة، حيث تحتوي الحصة الواحدة -28 جرام- من اللـوز على مجموعة مختلفة من العناصر الغذائية التي تلعب دورا مهما في دعم وتعزيز الصحة:

الألياف بمقدار 3.5 غرام.

البروتين بمقدار 6 غرام.

الدهون بمقدار 14 غرام، حيث 9 منها أحادية غير مشبعة.

فيتامين E بنسبة 37 ٪.

المنغنيز بنسبة 32 ٪.

المغنيسيوم بنسبة 20 ٪.

تحتوي أيضا على نسبة جيدة من النحاس وفيتامين B2 والفوسفور.

161 سعرة حرارية.

2.5 غرام من الكربوهيدرات القابلة للهضم.

حمض الفيتيك.

اللوز يقي من الأمراض

يحتوي اللوز على مضادات الأكسدة التي على الحماية من الإجهاد التأكسدي، الذي قد ينتج عنه تلف في جزيئات خلايا الجسم، ويؤدي إلى ارتفاع نسبة الإصابة بالالتهابات وظهور علامات الشيخوخة، وأمراض مزمنة مثل أمراض القلب.

اللـوز غني بفيتامين E الذي يعرف بأنه من مضادات الأكسدة القابلة للذوبان في الدهون، التي تعمل على تغليف أغشية خلايا الجسم.

يحمي الجسم من أمراض القلب والسرطان ومرض الزهايمر.

اللـوز يمكن أن يساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم، فهو لا يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات .

غني بالدهون الصحية والبروتين والألياف التي تحمي الجسم من خطر الإصابة بمرض السكري أو ارتفاع معدله.

يحتوي على المغنيسيوم الذي يتحكم بمستويات ضغط الدم، ويمنع ارتفاع معدله، ويحمي الجسم من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

يعمل اللـوز على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، ويمنع ارتفاعها، مما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يحتوي على مادة البوليفينول التي تعمل على منع حدوث الأكسدة الضارة من الكوليسترول الضار في الدم.

حيث إن احتمالية حدوث هذه الحالة المرضية يزيد من خطورة ارتفاع الإصابة بأمراض القلب.

تناول اللـوز يقلل من الشعور بالجوع، ويعمل على خفض السعرات الحرارية الإجمالية.

يساعد على إنقاص الوزن، حيث يلعب دور فعال في امتصاص حوالي 10-15 ٪ من السعرات الحرارية الموجودة فيه، كما أنه يعزز عملية الأيض.

فوائد اللوز للرجال

فوائد اللـوز للرجال على وجه الخصوص تكمن في أنه يحتوي على نسب مختلفة من المعادن المهمة لدعم الصحة الجنسية مثل:

عنصر الزنك والسيلينيوم، بالإضافة إلى أنواع مختلفة من الفيتامينات، إلا أن أهمها دوره الفعال في المحافظة على الصحة الجنسية ورفع معدل الخصوبة وفرصة الإنجاب أكثر.

والجدير بالذكر أن عنصر السيلينيوم يساعد في علاج العديد من المشاكل الجنسية، وتحديدا مشاكل العقم.

وله تأثير فعال مع فيتامين E في المحافظة على صحة عضلة القلب، أما بالنسبة لعنصر الزنك، فهو يساعد على زيادة معدل إنتاج الهرمونات الجنسية للرجال.

كما أن من فوائد اللوز للرجال تكمن أيضا في قدرته على تعزيز الرغبة الجنسية.

يساعد على تدفق الدم في الأعضاء التناسلية ويحد ويعالج من مشاكل الانتصاب، لاحتوائه على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3.