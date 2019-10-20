لفتة إنسانية من جمهور هولندي تجاه لاعب مغربي (فيديو)

قدم جمهور نادي أوتريخت الهولندي، لفتة إنسانية تجاه لاعب أيندهون، خلال مباراة بين الفريقين ضمن الدوري الهولندي لكرة القدم.

وواسى جمهور أوتريخت لاعب نادي آيندهوفن محمد إحتارين، بعد وفاة والده، ولم يستطيع اللاعب إخفاء تأثره بالموقف حيث أدمعت عيناه.

ومع حلول الدقيقة “24”، وهو رقم القميص الذي يحمله إحتارين، وقفت جماهير نادي أوتريخت في المدرجات، مقدمةً له التحية.

وتوفي والد إحتارين بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان، وشيع جثمانه في مدينة الحسيمة المغربية مسقط رأسه.

وانتهت المباراة بفوز أوتريخت بثلاثية نظيفة على آيندهوفن، ضمن الدوري المحلي.

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ولم يحسم إحتارين قضية اختياره للمنتخب الذي سيمثله مستقلا، ومازال مترددا في الاختيار بين المغرب، ومنتخب بلاد نشأته هولندا.

مراسلون – رياضة

❤️ | "Dit is wat voetbal zo mooi maakt, wat voetbal zo mooi verbindt." De Galgenwaard steekt PSV'er Mo Ihattaren een hart onder de riem. #utrpsvhttps://t.co/iw6msCqTEG pic.twitter.com/r2gYetMrU4 — FOX Sports (@FOXSportsnl) October 19, 2019