لاميتا فرنجية تستعرض رشاقتها من حوض السباحة ( فيديو )

يبدو أن الفنانة لاميتا فرنجية اشتاقت إلى أيام المسرح وأحبت أن تعيد ذكرياتها حين كانت مشتركة في حفل انتخاب ملكة جمال لبنان في العام 2004 .

نشرت لاميتا مقاطع فيديو من أجواء تواجدها داخل أحد المنتجعات السياحية ، استعرضت خلالهم رشاقتها العالية حيث ظهرت وهي تخلع الكاش مايوه أمام الكاميرا وذلك قبل أن تتوجه إلى حوض السباحة وتقفز متباهية بإتقانها لهذه الرياضة .

يشار إلى أن لاميتا فرنجية اشتهرت بعد دخولها منافسة ملكة جمال لبنان في العام 2004 حيث حصدت مركز الوصيفة الأولى ، قبل أن تخوض مجال التمثيل من خلال عدد من الأفلام السينمائية والمسلسلات والتي كان من أبرزها مسلسل ” عصر الحريم ” وفيلم ” 356 يوم سعادة ” مع أحمد عز … وفيلم ” حد سامع حاجة ” إلى جانب رامز جلال ، واشتهرت لاميتا في الوسط الفني بأدائها أدوار الإغراء .